شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى: شرف كبير اختيارى لتمثيل مصر أمام العالم فى أولمبياد أبو ظبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبر النجم تامر حسنى عن سعادته البالغة لاختياره للمشاركة فى حفل افتتاح "أولمبياد" أبو ظبى، المقرر إقامته يوم 14 مارس الجارى، حيث يشارك حسنى فى الافتتاح بجانب النجمين حسين الجسمى والسورية أصالة.

وقال تامر، لـ"الخليج 365"، شرف كبير اختيارى لتمثيل مصر أمام العالم فى حدث كبير وتاريخى بأولمبياد أبو ظبى، مشيرا إلى أنه يشكر الإدارة الخاصة بالإولمبياد على اختياره فى الحدث الأهم فى المنطقة العربية حاليا، مضيفاً أن حفل الافتتاح سيشهد أيضاً وجود نجمين وهما حسين الجسمى وأصالة.

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وأشار حسنى أنه سيقدم أغنية إنسانيه تحفيزيه عالمية بعدة لغات، موضحاً أنه سيشارك فيها نجوم عالميين ومنهم ويل آى آم، وآفريل لفين، ولويس فونسى، وعن الجزء المصرى سيقدمه تامرحسنى.

وكان حسنى قد طرح مؤخرا كليب أغنية "ناسنيى" ليه"، وحقق نجاحا كبيرا وقت على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، حيث اقترب من 25 مليون مشاهدة منذ طرحه، وهى من كلمات تامر حسنى، الحان تامر على توزيع وسام عبد المنعم، إخراج سعيد الماروق.

وفى سياق آخر يواصل حسنى تصوير فيلمه الجديد "كل سنة وأنت طيب"، المقرر طرح بدور العرض السينمائى الفترة المقبلة، ويشارك فى بطولته زينة، خالد الصاوى، محمد سلام وآخرون، إخراج سعيد الماروق، وتأليف محمد عبد المعطى.