شكرا لقرائتكم خبر عن رحيل الفنان الإماراتى حميد صالح سمبيج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فقد المسرح العربى الْيَوْمَ السبت الفنان الإماراتى حميد صالح سمبيج، صاحب الرصيد الكبير فى الحركة المسرحية العربية، عضو لجنة اختيار العروض المسرحية لعام 2003م لمهرجان أيام الشارقة المسرحية وعمل مخرجا ومراقبا للتنفيذ بإذاعة الشارقة، وكتب بعض التمثيليات الإذاعية، بجانب عمله مخرجًا بتليفزيون الشارقة.

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تلقى سمبيج تعليمه فى الكويت ومصر فى مجال المسرح، ومنذ عام 1981 بدأ نشاطه كممثل ناشئ، فى أحضان الحركة المسرحية فى الإمارات، وله تجربة مميزة امتدت ثمانى سنوات فى مجال المسرح المدرسى إذ كان يطالب دوماً بأن يكون له جهاز خاص مستقل يديره المتخصصون، وترك سمبيج بصمته على المسرح المدرسى فى التمثيل الدرامى أو الإخراج فى المسرح الجامعى، أو عبر إذاعة "الشارقة إف إم"، وقد شارك كممثل فى مسلسل "رحلة الانتقام".

حميد سمبيج حاصل على بكلوريوس فنون مسرحية قسم الإخراج والتمثيل معهد الفنون المسرحية أكاديمية الفنون القاهرة - دفعة هانى رمزى ونشوى مصطفى، وشارك فى بعض الدورات المسرحية وعمل لمدة 8 سنوات مشرفاً بوزراة التربية والتعليم بالمسرح المدرسى، وشارك فى عدة لجان لتقييم الأعمال المسرحية، وعمل مع المخرج المصرى خالد سالم فى بطولة مسلسل "خلفان فى رمضان" و"خدعوك فقالوا" والبرنامج الدرامى "رحلة فى كتاب" من إنتاج تليفزيون الشارقة.