شكرا لقرائتكم خبر عن حلا شيحة بائعة فول فى "زلزال" مع محمد رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تظهر النجمة حلا شيحة خلال أحداث مسلسل "زلزال" للنجم محمد رمضان المقرر عرضه فى موسم رمضان فتاة شعبية تملك عربة فول داخل موقف ميكروباصات، ويقع فى حبها بطل العمل محمد رمضان وتتصاعد الأحداث فى إطار شعبى.

وتواصل حلا تصوير مشاهدها فى منظقة شبرامنت فى الديكور الرئيسى للعمل وتجمع المشاهد بينها وبين الفنان محمد رمضان وأحمد صيام وأخرون من النجوم.

ويكثف مخرج العمل إبراهيم فخر التصوير خلال الفترة المقبل، حيث تصور حاليا أحداث المسلسل فى منطقة شبرامنت، بعد أجازة حصل عليها فريق العمل لتغيير الديكورات.

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يذكر أن مسلسل "زلزال" تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر، وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة محمد رمضان وحلا شيحة وماجد المصرى ونسرين أمين وهنادى مهنى وحسام داغر ومصطفى منصور وعدد آخر من الفنانين، ويسجل العمل تعاون محمد رمضان الأول مع شركة سينرجى فى الدراما التليفزيونية.