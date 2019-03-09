شكرا لقرائتكم خبر عن ماجد المصرى ينتهى من تصوير "بحر" الأسبوع الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتبقى لصناع مسلسل "بحر" للنجم ماجد المصرى تصوير يومين على الانتهاء من التصوير بشكل نهائى، حيث يصور ماجد المشاهد الأخيرة الأسبوع الجارى فى مدينة الإنتاج الإعلامى، ويدخل المسلسل بعدها مرحلة المكساج والمونتاج استعداداً للمنافسة به خارج السباق الرمضانى، والعمل مكون من 60 حلقة من إنتاج سينرجى.

ويشارك فى بطولة "بحر" محمد دياب، وثراء جبيل ميرنا نور الدين، والفنانة الشابة كوكى وفوزية محمد ومحمد على رزق وعبد الرحمن أبو زهرة ومحمود جمعة وسناء شافع وحنان سليمان وسلوى عثمان وأشرف زكى ونورهان ومنة عرفة، والعمل من إخراج أحمد صالح وتأليف أحمد عبد الفتاح.

من ناحية أخرى يشارك ماجد المصرى فى السباق الرمضانى المقبل فى مسلسل "زلزال" للنجم محمد رمضان ليكون أمامه وجهاً لوجه فى أحداث المسلسل والعمل من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج إبراهيم فخر من إنتاج شركة سينرجى.