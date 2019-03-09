" ترنيمة الفلاح الفصيح" على مسرح الشباب قريبًا

تجرى حاليا بروفات العرض المسرحى " ترنيمة الفلاح الفصيح " من إنتاج فرقة مسرح الشباب التابعة للبيت الفني للمسرح، استعدادا لافتتاحه في الأسبوع الأول من شهر أبريل علي المسرح العائم الصغير بالمنيل .

سعيد سليمان مخرج العرض قال:" ان العرض ( أوبرا فرعونية) بالشعر العربي ، حيث تنطلق فكرة العرض من الحكاية التراثية (الفلاح الفصيح)."

وتابع :"تعتمد الأوبرا الفرعونية التي يقدمها العرض علي طقوس مستوحاة من التراث الفرعوني مثل طقوس التحنيط وطقوس العبور وطقوس العالم السفلي، كما أن العرض يعتمد على فكرة ( المؤدي الشامل) الذي يمثل ويغني ويرقص ويعزف في نفس الوقت، ويعد العرض مغامرة جديدة للوصول الي ابداع أوبرا فرعونية شكلا وموضوعًا بشكل متطور وحديث"

عرض " ترنيمة الفلاح الفصيح" بطولة هاني عبد الناصر، حنان الفيومي، محمد ثروت، مي ثروت، محمود عبد المحسن، وسام مصطفي ،هيثم درويش، مريم سعيد، رامي ماهر، احمد علاء الدين، أينا فاضل، مروة يسري ، معاذ عسكر، محمد حامد ، رانيا علاء الدين ، هايدي بركات ، إيفا عادل ،شيماء يسري، الموسيقي هاني عبد الناصر ،ديكور وملابس رامه فاروق ،أداء مجموعة كبيرة من الفنانين المتخصصين ، إخراج سعيد سليمان .