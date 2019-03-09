شاهد.. أنغام تروج لأغنيتي "هدنة" و"بتوصفني بتكسفني" على السوشيال ميديا

نشرت المطربة أنغام، صورة بوستر أغنيتي "هدنة" و"بتوصفني بتكسفني" من ألبوم حالة خاصة جدًا وتتضمن الصورة كلمات وفريق العمل، وذلك عبر حسابها الرسمي علي موقعتبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".
وعلقت أنغام علي الصورة قائلة:"فريق عمل وكلمات هدنة وبتوصفني بتكسفني.. انغام2019".
يذكر أن ألبوم "حالة خاصة جدًّا" يضم 14 أغنية تعاونت فيه مع عدد كبير من الشعراء والملحنين، مثل أمير طعيمة، أحمد المالكي، صابر كمال، كاترين معوض، مصطفى العسال، محمد عبيه، مدين، تامر عاشور، توزيع مادي، كلمات نادر عبدالله.
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