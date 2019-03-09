خاص- "الفن" يكشف إسم مخرج عمل كارول سماحة المقبل

ميرنا وليد - بيروت - سبق وقررت الفنانة اللبنانية كارول سماحة أن تأخذ إستراحة "ديتوكس" عن مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أن سبب ذلك يعود إلى انشغالها بالتحضيرات لمشاريع فنية كثيرة، بالإضافة إلى الأغنيات التي ستطلقها هذا الربيع.

وقد علم موقع "الفن" بأن سماحة ستصوّر فيديو كليب جديداً لإحدى أغنياتها، إما هذا الشهر أو الذي يليه، وعلمنا من مصادرنا الخاصة بأن المخرج الذي ستتعاون معه سماحة هو جيل الغبري، وكان سبق أن تعاونا معا في كليب أغنية "مبروك لقلبي" الذي حقق نجاحا كبيرا.

جيل الغبري يتميّز بأفكاره الجديدة التي تجذب كبار الساحة الفنية ليتعاونوا معه.