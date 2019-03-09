ميرنا وليد - بيروت - سبق وقررت الفنانة اللبنانية كارول سماحة أن تأخذ إستراحة "ديتوكس" عن مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أن سبب ذلك يعود إلى انشغالها بالتحضيرات لمشاريع فنية كثيرة، بالإضافة إلى الأغنيات التي ستطلقها هذا الربيع.
وقد علم موقع "الفن" بأن سماحة ستصوّر فيديو كليب جديداً لإحدى أغنياتها، إما هذا الشهر أو الذي يليه، وعلمنا من مصادرنا الخاصة بأن المخرج الذي ستتعاون معه سماحة هو جيل الغبري، وكان سبق أن تعاونا معا في كليب أغنية "مبروك لقلبي" الذي حقق نجاحا كبيرا.
جيل الغبري يتميّز بأفكاره الجديدة التي تجذب كبار الساحة الفنية ليتعاونوا معه.
كانت هذه تفاصيل خبر خاص- "الفن" يكشف إسم مخرج عمل كارول سماحة المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.