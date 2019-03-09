خاص الفن- إنفصال رشا بلال عن زوجها الإعلامي‎

ميرنا وليد - بيروت - علم موقع "الفن" أن الممثلة السورية رشا بلال إنفصلت عن زوجها الإعلامي سومر إبراهيم بعد حوالى السنتين من الزواج الذي لم يثمر أطفالاً.

ووفق معلوماتنا، فإن الاثنين قررا الانفصال بكل ود واحترام وتفاهم بعيداً عن المشاكل والأضواء.

درامياً، تشارك رشا هذا العام بثلاثة أعمال، منها اثنان دور بطولة، فتشارك في بطولة "الحرملك" مع المخرج تامر إسحق، وبطولة "الحلاج" مع المخرج علي علي، بينما تحل ضيفة على مسلسل "عندما تشيخ الذئاب" مع المخرج عامر فهد.

ويشار إلى أن سومر إبراهيم يعمل مذيعاً في قناة "سورية دراما" وهو خريج المعهد العالي للفنون المسرحية بدمشق.