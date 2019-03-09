خاص بالصور- ختام مهرجان شرم الشيخ للسينما الاسوية والاعلان عن جوائز الدورة

ميرنا وليد - بيروت - إختتمت منذ قليل فعاليات مهرجان شرم الشيخ للسينما الاسيوية برئاسة المخرج مجدي أحمد علي بحضور عدد من نجوم الفن منهم عبير صبري، محسن منصور، مادلين طبر، وشهد حفل الختام تقديم اغنية "اتفرج على الحياة" من غناء هبه رسلان وكلمات احمد علاء وألحان نادر نور وتوزيع خالد عز وهندسة صوتية مصطفى عز.

اعتذر الناقد يوسف شريف رزق الله عن حضور حفل الختام واستلام تكريمه وذلك لأسباب صحية، واكدت ادارة المهرجان ان الرياح الشديدة تسببت في تكسير احدى قطع ديكور حفل الافتتاح وهي عبارة عن عربة على شكل عربة شخصية سندريلا الشهيرة.

واعلنت ادارة المهرجان جوائز الدورة وجاءت كالتالي في مسابقة الطلبة حصل فيلم "وأنا رايحة السينما"، للمخرجة سندس طارق، على جائزة أفضل فيلم، واكتفت اللجنة بجائزة واحدة لهذه المسابقة بسبب تقارب مستوى باقي الأفلام.

وفي مسابقة الفيلم القصير، حصل الفيلم المصري "رسالة لوالدي"، المخرج لؤي جلال، على تنويه خاص، وحصل الفيلم الفلسطيني "العبور"، للمخرج أمين نايفة، على المركز الثالث في المسابقة، وحصل على جائزة المركز الثاني الفيلم السوري "نخب ثاني، للمخرج أسامة عبيد، أما الفيلم الفائز بالمركز الأول فهو الإيراني" نسيان" للمخرج فاطمة محمدي، وفي مسابقة أفلام التحريك ذهبت جائزة أفضل فيلم تحريك طويل للفيلم الإيراني "الخيال الأخير" للمخرج أشكان راهوجزار.

وأعلنت لجنة تحكيم مسابقة الفيلم التسجيلي الطويل عن جوائزها، حيث حصل الفيلم الإيراني "76 دقيقة و15 ثانية مع عباس كياروستامي"، للمخرج سيف الله صمديان، على تنويه خاص، وذهبت جائزة أفضل فيلم وثائقي طويل للفيلم الأفغانستاني "روك كابول"، للمخرج ترافيز بيرد، وذهبت جائزة لجنة تحكيم النقاد للفيلم الفيتنامي"سونج لأنج" للمخرج ليون لي.

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وفي جوائز مسابقة الورش حصل فيلم "لقاء عائلي" على المركز الثالث، وحصد فيلم "حارس المسرح" المركز الثاني، وكنت المركز الأول من نصيب فيلم "ذاكرة الغروب"، كما أعلنت لجنة تحكيم مسابقة الفيلم الروائي الطويل عن جوائزها، حيث حصل فيلم "بايجال" للمخرج إلدار فجفاروف، على تنويه خاص، وحصل الفيلم الياباني" المسدس" على جائزة أحسن سيناريو لكاتبا الفيلم ماساهارو تاكي وهايديكي شيشيدو.

وحصلت على جائزة (سعاد حسني) لأحسن ممثلة، وقيمتها ثلاثة آلاف دولار مقدمة من نقابة المهن التمثيلية، الطفلة "كين سي آه"، بطلة فيلم "الآنسة بايك"، وحصد جائزة (أحمد زكي) لأحسن ممثل، وقيمتها ثلاثة آلاف دولار مقدمة من نقابة المهن التمثيلية، "هوانج جين جي"، بطل الفيلم الصيني "الضلع".

أما جائزة أحسن مخرج فقد ذهبت إلي "ليون لي" مخرج فيلم "سونج لانج" من فيتنام، وحصد فيلم "مسافرو الحرب"، للمخرج جود سعيد، جائزة أفضل فيلم عربي، وأخيراً جائزة أفضل فيلم، وقيمتها ثلاثة آلاف دولار مقدمة من قناة الغد، وفاز بها فيلم "رونا.. أم عظيم" من أفغانستان، إخراج جامشيد محمودي.

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