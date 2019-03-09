داليدا خليل تميّزت مع زياد برجي ورامي عياش تمثيلياً..وأثبتت موهبتها في الرقص والغناء

ميرنا وليد - بيروت - ولدت الفنانة داليدا خليل في 16 شباط/فبراير عام 1988، وهي ممثلة ومغنية وراقصة لبنانية بدأت مسيرتها الفنية في العام 2007، استطاعت بفترة قصيرة أن تثبت نفسها كموهبة بارزة ومن أهم أعمالها مسلسل "حلوة وكذابة" الذي تم عرضه سنة 2013 ومسلسل "دوائر حب" سنة 2015 . قدمت داليدا خليل أكثر من 19 مسلسلاً لبنانياً وعربياً، وحصلت داليدا خليل خلال مسيرتها الفنية الناجحة على جوائز عديدة في مشوارها الفني، مِنها جائزة الـ Murex d'Or كأفضل ممثلة صاعدة.

طفولتها

ولدت داليدا أنطوان خليل في بلدة مزرعة النهر، قضاء زغرتا شمال لبنان سنة 1988 من أسرة مسيحية، و لها ثلاث شقيقات : ساندي كريستال وديالا خليل. و داليدا خليل من عائلة فنية بارزة إذ أنها ابنة أخ الفنانة اللبنانية لورا خليل أي أن الأخيرة عمتها.

كما أن شقيقتها ساندي خليل شاركت في العديد من المسلسلات منها مسلسل "ذكرى" سنة 2011 ومسلسل "دقة قلب" سنة 2010.

أثقلت داليدا موهبتها بالدراسة فقد حصلت على إجازة في التمثيل من أكاديمية الفنون. لعل الأمر المفقود في حياتها أن والدها غائب عنها لأنها فقدته في عمر كانت لا تزال تحتاج إليه.

بداياتها

ظهرت لأول مرة على الشاشة الصغيرة عام 2007 في مسلسل "فيفتي فيفتي" لتتوالى العروض عليها فشاركت في العديد من الأعمال منها: "الطائر المكسور" عام 2008، "سعاد ونهاد" عام 2009، "لأنه الحب" عام 2009، "ماتر ندى" ، "أجيال" ، "دقة قلب" عام 2010، "ذكرى" عام 2011، "أول مرة " عام 2012، "العشق المجنون" عام 2013 وكان لها أيضًا مشاركة كضيفة شرف في مسلسل "العراب" بطولة الفنان عاصي الحلاني وكتابة حازم سليمان أما الاخراج فهو للمخرج المثنى صبح.

النقلة المهمة في مسيرة داليدا خليل

لا تنكر داليدا خليل أن النجاح اللافت حققته يوم جسدت دور البطولة في مسلسل "حلوة وكذابة" وهو من تأليف كارين رزق الله وإخراج سيف الشيخ نجيب. شاركها في بطولة العمل الفنان زياد برجي، ونجح هذا الثنائي بشكل كبير وأصبح المراهقون خصوصاً ينتظرونهما معاً، فكررا التجربة في مسلسل "حبيب ميرا"، وهو من تأليف كلود صليبا وإخراج سيف الشيخ نجيب.

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مسلسل آخر شكّل إضافة كبيرة في مسيرتها وهو "أمير الليل" إلى جانب الفنان رامي عياش، للكاتبة منى طايع وإخراج إيلي برباري، وقد نجح المسلسل بشكل كبير.

عربياً أدت داليدا خليل دور بطولة في مسلسل "دوائر حب" عام 2015 الذي تعاونت فيه مع المخرج إياد الخزوز. وضم المسلسل عدداً كبيراً من نجوم الدراما العربية كرجاء الجداوي، إبراهيم الحربي، هشام مجدين وشيماء سبت.

تجربتها السينمائية

خاضت داليدا خليل تجربة التمثيل السينمائي مرتين، وفي المرتين كان البطل الذي يرافقها في العملين هو الفنان زياد برجي، فأول فيلم كان تابعاً لمسلسل "حلوة وكذابة" وحمل اسم "حلوة كتير وكذابة" وحقق الفيلم نجاحاً كبيراً في هذا الفيلم. قدمت داليدا ديو غنائي مع زياد تحت اسم "إنت حبيب القلب". التجرية الثانية كانت في شهر كانون الاول/ديسمبر عام 2018 حين طرحت فيلمها الثاني مع زياد تحت اسم "مهراجا".

مشاركتها في برنامج "رقص النجوم"

شاركت داليدا خليل في برنامج Dancing with the stars - رقص النجوم وكان مدربها الراقص السوري عبدو دلول، واستطاعت الوصول إلى النهائيات في وجه الفنان أنطوني توما، واحتلت المرتبة الثانية بنسبة 39.3%.

مشاركتها في برنامج "ديو المشاهير"

في عام 2018ن شاركت داليدا خليل في برنامج "ديو المشاهير"، وعملت كثيراً على نفسها واستطاعت أن تثبت أنها تمتلك موهبة الغناء الى جانب التمثيل والرقص، ووصلت إلى النهائيات وحصلت على اللقب، لتقرر بعدها أن تحترف مجال الغناء.

إطلاق أول عمل غنائي لها

بعد مشاركتها الناجحة في برنامج "ديو المشاهير" قررت داليدا خليل أن تحترف الغناء إلى جانب التمثيل وأطلقت أول أغنية لها بعنوان "وردة ووردة" وصورتها على طريقة الفيديو كليب من إخراج زياد خوري. وكانت داليدا قد غنت في عام 2009، تتر مسلسلها "لأنه الحب".

حياتها العاطفية

كأية شابة ارتبطت داليدا خليل عدة مرات، إلا أنها كانت متحفظة عن ذكر الاسماء. وفي عام 2017 كشفت عن هوية حبيبها، ونشرت صورة معه وعايدته في عيد ميلاده وإسمه دانيال قصي.