هكذا علق رودريغ سليمان على تقبيله "هنادي" في "ثواني" وبماذا وصف عمار شلق وفادي إبراهيم؟

ميرنا وليد - بيروت - ممثل مجتهد وكفوء، أثبت حضوره المتميز في السينما والتلفزيون والمسرح.

يختار أدواره التمثيلية بدقة كبيرة، ليسجل مع كل إطلالة جديدة نجاحاً جديداً.

إنه الممثل رودريغ سليمان، الذي نشاهده حالياً في مسلسل "ثواني"، وفي مسرحية "مشاهد من الحياة الزوجية"، والذي إلتقيناه في هذا الحوار.

عن الفيلم الذي يستحق جائزة "موريكس دور"، إختار رودريغ من بين الأفلام التي شاهدها فيلم "كفرناحوم".

أما عن الفيلم الذي شارك به وبرأيه يستحق هذه الجائزة، أجاب ممازحاً :"فيلم "أنا مش شهيد" الذي صورته في العام 2014 ولم ينتهِ بعد العمل على الفيلم".

وعن مسرحية "مشاهد من الحياة الزوجية" التي يقوم ببطولتها إلى جانب الممثلة نيللي معتوق، قال رودريغ :"هذه المسرحية فيها أسرار موجودة في البيوت لا تخرج إلى العلن، ونحن في هذا العمل نكشف هذه الأسرار، ونيللي رائعة وفرحت كثيراً بالعمل معها، والمخرج ميشال جبر كان أستاذي في الجامعة، وعدت وتعلمت منه الكثير في هذه الفترة، وكأني عدت وخضعت لورشة عمل جديدة معه، وأنا سعيد جداً بالعمل معه ومرتاح كثيراً".

وعن جرأة المشهد الذي ظهر فيه في مسلسل "ثواني" وهو يقبل "هنادي" التي تؤدي دورها الممثلة ريتا حايك، قال رودريغ :"العام الماضي كانت هناك جرأة في المسلسلات، إذا كان الأمر مصطنعاً لا يكون جميلاً، وإن كانت القصة تسمح بوجود مشهد كهذا فيكون في مكانه، ففي الحياة عموماً إن كان هناك إثنان يحبان بعضهما، ومرت فترة لم يقولا كلمة حب لبعضهما ووُجدا في هذا المكان، فمن الأكيد أنهما سيعبّران لبعضهما بقبلة".

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وأضاف :"الناس يحبون مشاهد العنف ويتقبلونها، ولكنهم يغيرون القناة عند مرور مشاهد حميمة".

وعن أداء الممثلين عمار شلق وفادي إبراهيم في المسلسل، قال رودريغ :"كتير لاعب حلو عمار، هو وفادي ممثلان كبيران يجيدان كيف يركبان الشخصيات، ويعرفان كيف يعملان عليها، وأنا تحدثت مع عمار خلال التصوير عن أنه يلتقط خيطاً معيناً، وإذا فلت منه هذا الخيط للحظة تفشل الشخصية، تصوري أنه يلتقط خيطاً لفترة 6 أشهر من التصوبر، فتخيلي كم هو قبضاي حتى إستطاع أن يكمشها كل هذا الوقت، أنا أرفع له القبعة".

وعن أهمية إدارة الممثل مع المخرج سمير حبشي، قال :"هي جداً مهمة، وسمير يعمل على الممثل، وإذا شعر بأن الممثل لا يوصل الإحساس أو النتيجة التي يجب أن تصل يعود ويتكلم معه، وأنا أحب المخرجين الذين يتلقون من الممثل، والمخرجين الذين أستطيع أن أخلق ثقة بهم ويستطيعون أن يخلقوا ثقة بي، وهذه الثقة هي التي تفعل كل شيء".

وعن المخرجين الذين يحب التعامل معهم، قال رودريغ :"كل أساتذتي الذين أعمل معهم وسعيد بالعمل معهم، وهم كميل سلامة، سمير حبشي، بهيج حجيج، عايدة صبرا، ميشال جبر".

وعن جديده قال إنه يصور الجزء الرابع من مسلسل "بيروت واو"، وحلقتين بيلوت، واحدة سيتكوم والثانية دراما.