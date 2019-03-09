غسان مخيبر : هذا أصعب أمر نواجهه في LeBAM .. وهل تفضل مارينا زوجها في السياسة أو الموسيقى؟

ميرنا وليد - بيروت - تستمر الجمعية اللبنانية لنشر الموسيقى الأوركسترالية LeBAM برئاسة النائب السابق غسان مخيبر وزوجته السيدة مارينا واكيم مخيبر وعدد من الجنود المجهولين بتأدية رسالتها الثقافية والموسيقية التي تنتطلق من نشر الموسيقى الأوركسترالية بين الشباب اللبناني على مستوى الوطن بشكل مجاني وصولاً إلى ترسيخ معاني الثقافة والتآخي والرقي بينهم.

كثيرة هي النشاطات والحفلات الموسيقية التي تقيمها الجمعية على مدار السنة وفي أكثر من منطقة، جديدها حفل بعنوان "LeBAM Music Around The World" الذي أقيم يوم الأربعاء الماضي في الـ6 من الشهر الحالي على خشبة مسرح بلدية سن الفيل المشكورة لأنها فتحت بابها لهذا الحدث مجاناً.

هذا الحفل كان عبارة عن جولة موسيقية حول العالم، حيث عزف أثناءها شباب LeBAM مقطوعات موسيقية أوركسترالية من عدة دول بينها البرازيل وروسيا واليابان التي كانت لها حصّة مميزة في هذا الحفل حيث أن السفارة اليابانية في لبنان قدمت للجمعية عدداً من الآلات الموسيقية الجديدة كدعم منها.

حضر الحفل إضافة إلى النائب مخيبر وزوجته، السفير الياباني في لبنان ماتاهيرو ياماغوشي وعقيلته إضافة إلى أفراد البعثة اليابانية وموظفي السفارة في لبنان.

كما كان لافتاً حضور النائب نديم الجميل، وعدد من الشخصيات الإجتماعية وحشد من الأهالي والمهتمين.

بداية كانت كلمة للنائب السابق غسان مخيبر الذي أكد على أهمية الموسيقى في وجدان الشعوب، وأهمية الدور الذي تقوم به LeBAM من خلال هذا المجال، موّجهاً شكره الخاص بإسم الجمعية للسفارة اليابانية على دعمها.

وأضاف مخيبر في حديثه مشيراً إلى أن عدد التلاميذ المنتسبين إلى الجمعية اليوم وصل إلى حوالى الـ340 في أربعة مراكز هي بيت مري، بسكنتا، بعقلين وطرابلس، وأن هذا ما كان ليحدث لولا مساندة الكثيرين وإيمانهم برسالة هذه الجمعية بمن فيهم الأهل، والداعمون والمدارس التي تفتح أبوابها مجاناً لهم.

بعدها إنضمت إليه على المسرح زوجته السيدة مارينا والسفير الياباني حيث قدما له بإسم الجمعية درعاً تقديرياً تعبيراً عن شكرهما للدعم الذي قدمته بلاده للجمعية.

وكانت كلمة أيضاً للسفير الياباني الذي أعرب عن سعادته بتواجده في الحفل، وتمنى من خلال الدعم الذي قدمته بلاده للجمعية أن يساهم في مساعدتها أكثر بنشر مزيد من الثقافة والفن وتنشئة مواهب واعدة للمستقبل.

وفي النهاية وجه مخيبر شكره للداعمين للجمعية بينهم شركة ALFA وTELE LUMIERE التي كانت تنقل الحفل مباشرة.

وهنا دعا مخيبر قائد الأوركسترا SERGHEI BOLUN لإعلان إنطلاق الحفل، والذي كما ذكرنا عزف من خلاله الطلاب الموسيقيون مقطوعات من عدة دول لعدد من المؤلفين الموسيقيين العالميين المشهورين وشاركهم في بعضها التينور مارك رعيدي.

وخلال هذا الحفل المميّز كانت لنا هذه اللقاءات:

النائب السابق غسان مخيبر

أنت غائب هذه الدورة عن المجلس النيابي، إلى أي مدى أعطاك هذا الأمر مجالاً أكثر للتفرغ لـLeBAM؟

بالعكس، عملي السياسي زاد ولم ينقُص، والأمر نفسه بالنسبة للجمعية والحمدالله زوجتي تساعدني كثيراً إضافة إلى مجموعة من الأشخاص، فهذه الجمعية أنا ساهمت في تأسيسها وأحرص اليوم على تقدمها وتطور نشاطاتها، وهناك الكثير من الخيّرين الذين يتابعونها وهذا يخفف عني قليلاً الوقت الذي أعطيه للجمعية ويزيد الوقت الذي ما زلت ملتزماً فيه لبناء الدولة في لبنان.

ما هي الصعوبات التي تواجهونها في الجمعية؟

اصعب أمر، هو تمويل النشاط لأن كل عملنا هو مجاني، فنحن دائماً ما نتكل على خيّرين وهم كُثر لكن الإمكانيات المالية تتدنى، واليوم لدينا مجال لبلورة التعاون القائم مع السفارة اليابانية، وهناك مجموعة من نوادي الروتاري التي وعدتنا بالمساعدة في الفرع الجديد الذي سنفتتحه في بيروت.

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ومن هنا فإن أغلب الوقت الذي أقضيه في العمل بالجمعية هو لتأمين هذا الدعم والتمويل لجهدها والذي هو لا يقتصر على تعليم الموسيقى لمجموعة من الشباب اللبنانيين، وإنما لبناء مشروع مواطنة وتنموي نتمنى ان يتجاوز مراكز LeBAM إلى كل المدارس اللبنانية ويصبح تعليم الموسيقى مجاني.

أين أصبحت الأوركسترا السيمفونية؟

بدأنا التعاون مع أوركسترا الوتريات، ولأول مرة عزف 5 من تلامذة LeBAM مع أوركسترا الوتريات الشبابية في الكونسيرفتوار الوطني العالي للموسيقى ونحن في هذا التعاون مع الكونسيرفتوار نسعى لتثميره بأوركسترا سيمفونية وطنية.

ولكن مرة اخرى المعوقات هي الآلات وتطوير مستوى التلاميذ وهذا ما زلنا نعمل عليه، وهو مشروع مستمر بدأنا في تنفيذ جزء منه ونعمل على تطويره في المستقبل.

ماذا عن المخيم الموسيقي الصيفي، هل سيعقد هذا العام؟

مثل كل عام، تحصل هناك عجيبة، فهو مكلف جداً حيث نستقطب أساتذة من العالم من كل الخبرات ونتأمل هذا العام أن نتمكن من تمويله وهنا من خلال وسيلتكم الإعلامية دعوة لكل الخيّرين أن يعتبروا مشروع LeBAM مشروعهم الثقافي والمواطنة، وهو يستحق هذه المساعدة وكل مساعدة ستكون بمحلها وتأثيرها كبير جداً على آلاف العائلات.

هل هناك شراكة مع وزارة التربية لتدعيم فكرتك التي قلتها سابقاً إن تعليم الموسيقى يبدأ من الصغر وللمدارس دور مهم في هذا المجال؟

نعم، نحن بشراكة، واليوم نفتح المجال لتعليم تلاميذ جدد، والأولية لتلامذة المدارس الرسمية، ونتأمل مع الوقت أن تتطور التقنيات التعليمية ليصبح التعليم الموسيقي متاحاً وممكناً في كل المدارس اللبنانية على مستوى عالي من الحرفية.

مارينا واكيم مخيبر

ماذا يميز هذه الحفلة؟

أولاً هي حفلة لشكر السفارة اليابانية على تقديمها آلات موسيقية للجمعية، وهي عبارة عن مجموعة مقطوعات موسيقية تمّ تركيبها كـ PUZZEL وهذه المرة الأولى التي سيعزف فيها التلاميذ على هذه الآلات الموسيقية الجديدة، فنحن كجمعية بدأنا منذ 10 سنوات بـ40 تلميذاً يعزفون على آلات مستعملة، وهذه المرة الأولى التي نعزف فيها على آلات جديدة.

والأمر الأهم كذلك في هذه الحفلة، أنه هناك تلميذ يدعى جواد حداد سيكون أول عمل له اليوم فلقد قام بإعادة توزيع مقطوعة للمؤلف الموسيقي العالمي JOHANN STRAUSS.

ما هي مشاريع LeBAM في الـ 2019؟

أطلقنا CD العام الماضي خلال مهرجانات بيت الدين، وخلال عام 2019 نحضر لـCD جديد يتضمن موسيقى مختلفة وأيضاً نعمل على تمويل فرع بيروت.

اللقاء الأول والذي أدى إلى زواجكما أنت والنائب السابق غسان مخيبر كان من خلال LeBAM وبعد 4 سنوات من الزواج ما الفرق الذي وجدته بين غسان مخيبر السياسي وغسان مخيبر الموسيقي؟وفي أي مجال تفضلينه أكثر؟

عند غسان لا تستطيع أن تفرق بينهما، وهذا الأمر الجميل، لأن السياسة جزء منه كذلك الموسيقى، فصحيح أنه اليوم ليس في المجلس النيابي ولكن لديه شغف بمساعدة الناس وبالثقافة وكل ما له علاقة بحقوق الإنسان.

أنا أدعمه في الأمرين، وفي كل شيء يفعله لأنني أثق بما يفعل.

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