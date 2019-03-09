حفل ختام مهرجان شرم الشيخ للسينما الأسيوية بحضور نجوم الفن.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي

أقيم حفل ختام الدورة الثالثة من مهرجان شرم الشيخ للسينما الآسيوية، مساء الجمعة 8 مارس، بقاعة المؤتمرات.

وشهد الحفل حضور عدد من الفنانين منهم الفنانة انتصار، والفنانة عبير صبري، والفنانة مادلين طبر، والفنانة ألفت عمر، والفنان محسن منصور، وغيرهم.

وفي مسابقة الطلبة حصل فيلم “وأنا رايحة السينما”، للمخرجة سندس طارق، على جائزة أفضل فيلم، واكتفت اللجنة بجائزة واحدة لهذه المسابقة بسبب تقارب مستوى باقي الأفلام.

وفي مسابقة الفيلم القصير، حصل الفيلم المصري “رسالة لوالدي”، المخرج لؤي جلال، على تنويه خاص، وحصل الفيلم الفلسطيني “العبور”، للمخرج أمين نايفة، على المركز الثالث في المسابقة، وحصل على جائزة المركز الثاني الفيلم السوري “نخب ثاني، للمخرج أسامة عبيد، أما الفيلم الفائز بالمركز الأول فهو الإيراني” نسيان” للمخرج فاطمة محمدي.

Advertisements

وفي مسابقة أفلام التحريك ذهبت جائزة أفضل فيلم تحريك طويل للفيلم الإيراني “الخيال الأخير” للمخرج أشكان راهوجزار.

وأعلنت لجنة تحكيم مسابقة الفيلم التسجيلي الطويل عن جوائزها، حيث حصل الفيلم الإيراني “76 دقيقة و15 ثانية مع عباس كياروستامي”، للمخرج سيف الله صمديان، على تنويه خاص، وذهبت جائزة أفضل فيلم وثائقي طويل للفيلم الأفغانستاني “روك كابول”، للمخرج ترافيز بيرد، وذهبت جائزة لجنة تحكيم النقاد للفيلم الفيتنامي”سونج لأنج” للمخرج ليون لي.

وفي جوائز مسابقة الورش حصل فيلم “لقاء عائلي” على المركز الثالث، وحصد فيلم “حارس المسرح” المركز الثاني، وكنت المركز الأول من نصيب فيلم “ذاكرة الغروب”.

كما أعلنت لجنة تحكيم مسابقة الفيلم الروائي الطويل عن جوائزها، حيث حصل فيلم “بايجال” للمخرج إلدار فجفاروف، على تنويه خاص، وحصل الفيلم الياباني” المسدس” على جائزة أحسن سيناريو لكاتبا الفيلم ماساهارو تاكي وهايديكي شيشيدو، وحصلت على جائزة (سعاد حسنى) لأحسن ممثلة، وقيمتها ثلاثة آلاف دولار مقدمة من نقابة المهن التمثيلية، الطفلة “كين سي آه”، بطلة فيلم “الآنسة بايك”.

وحصد جائزة (أحمد زكي) لأحسن ممثل، وقيمتها ثلاثة آلاف دولار مقدمة من نقابة المهن التمثيلية، “هوانج جين جي”، بطل الفيلم الصيني “الضلع”، أما جائزة أحسن مخرج فقد ذهبت إلي “ليون لي” مخرج فيلم “سونج لانج” من فيتنام، وحصد فيلم “مسافرو الحرب”، للمخرج جود سعيد، جائزة أفضل فيلم عربي، وأخيراً جائزة أفضل فيلم، وقيمتها ثلاثة آلاف دولار مقدمة من قناة الغد، وفاز بها فيلم “رونا.. أم عظيم” من أفغانستان، إخراج جامشيد محمودي.