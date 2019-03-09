سليمان عيد يستعيد ذكرياته مع الراحل علاء ولي الدين.. صورة نادرة

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رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك
شارك الفنان المصري سليمان عيد جمهوره في صورة قديمة له عبر حسابه الشخصي على موقع «أنستجرام».
سليمان عيد ظهر في الصورة برفقة الفنان الراحل علاء ولي الدين، وعلق قائلا: «الله يرحمك يا علاء»، وحازت الصورة على إعجاب عدد كبير من الجمهور الذي ترحم على علاء ولي الدين ودعا له بالمغفرة.
علاء ولي الدين تمر في هذا الشهر ذكرى وفاته، فهو من مواليد 28 سبتمبر عام 1963، ورحل في 11 فبراير عام 2003 متأثرا بمرض السكر.
قدم الفنان الراحل عدة أفلام ناجحة رغم عمره الفني القصير ومنها: «عبود على الحدود، الناظر، ابن عز، عربي تعريفة»، وسبب رحيله صدمة كبيرة لكل زملائه ومحبيه، حيث رحل في أول أيام عيد الأضحى متأثرا بغيبوبة سكر.
سليمان عيد كان له عدة مشاركات في رمضان 2018 ومنها مسلسل «رسايل»، مع الفنانة مي عز الدين وخالد سليم، كما شارك في مسلسل «ربع رومي»، مع مصطفى خاطر وبيومي فؤاد، ومسلسل «كلبش»، ومسلسل «سرايا حمدين»، مع سامح حسين.
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