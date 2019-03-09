صور.. جون سينا أحدث معجب بالممثل الهندي رانفير سينج

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

مع 16 مرة بطل العالم WWE، يعتبر جون سينا واحدة من أعظم المصارعين المحترفين في كل العصور، لذا يعد حسابه على موقع Instagram مرجع مهم لأراء النجم الكبير.

عادةً ما يُعرف سينا Cena برسائله العشوائية والغامضة على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير، لذلك، في وقت سابق، قام المصارع الشهير بنشر رسالة أخرى مثيرة للاهتمام عن Bollywood.

في أحدث تدويناته، أشاد سينا بنجم بوليوود رانفير سينغ في أحدث أغنياته المُذاعة Apna Time Aayega، حيث شارك سينا ​​صورة غلاف الأغنية التي صدرت مؤخرا على موقع اليوتيوب الشهير، وهي من فيلم رانفير الجديد Gully Boy.

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لا يعتبر جون سينا ​​، المخضرم في WWE، غريبًا على صناعة السينما في بوليوود، بالنظر إلى حقيقة أن بطل العالم 16 مرة قد شوهد وهو يتابع رمز بوليوود شاروخان على إنستجرام في العام الماضي.

علق رانفير علة مشاركة سينا، وكتب”مرحبًا بك في موقعي على الإنستجرام. سيتم نشر هذه الصور دون تفسير، ولتفسيرها. استمتع بها”. هذه ليست لنا. هذه سيرة جون سينا ​​في إنستجرام، ودعونا نقول فقط إنه لم يخيب ظننا أبدًا، لا في وقت سابق ولا اليوم”.

فيلم “Gully Boy” من إخراج زويا أختار، ويشارك في بطولته الممثلة علياء بهات، ويتناول سيناريو الفيلم مغني “راب” فقير في مومباي، بالإضافة إلى”على بهات” ويضم العمل “سيدهانت شاتورفيدي”