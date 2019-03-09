شكرا لقرائتكم خبر عن في ذكرى "يوم الشهيد".. أفلام تناولت بطولات الجيش المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتفل مصر فى التاسع من مارس من كل عام بيوم الشهيد تزامنا مع مع ذكري أستشهاد البطل "عبد المنعم رياض"، ولكل من حرص من أبطال الجيش المصري على نيل شرف الشهادة، ولم تنس السينما المصرية توثيق جزء كبير من الأحداث التي مر بها أفراد القوات المسلحة ومنها:

العمر لحظة

تدور أحداث الفيلم بعد هزيمة 1967 تتطوع إحدي الصحفيات لمساعدة الجنود في المستشفيات وهناك تتعرف هناك علي مجموعة من الجنود ترتبط بهم بشكل إنساني كبير وتسافر إلى الجبهة لمساعدة الجنود في حل مشاكلهم وهمومهم و تخطي تلك المرحلة.

الرصاصة لا تزال في جيبي

تدور أحداث الفيلم حول مجند في الجيش مصري يعود من غزة بعد النكسة وفي فترة إقامتة في غزة لدي أحد الفلسطينيين الذين يساعدون الجنود في الاختباء يتعرف على أحد الاشخاص ويشك أنه يعمل جسوسا لأسرائيل وينجح في الفرار والعودة لمصر.

Advertisements

الطريق إلى إيلات

ويتناول الفيلم البطولات التي قام بها سلاح البحرية المصري في تدمير السفن الحربية الأسرائيلية وميناء إيلات الحربي وتمكنوا من تدمير سفينتين حربيتين هما " بيت شيفع و وبات يم".

أبناء الصمت

تدور أحداث الفيلم حول أغراق الجنود المصريون المدمرة الاسرائيلية "إيلات" قبل أن تبدأ ملحمة النضال وتستمر الحرب حتي يوم العبور وتحطيم خط بارليف عام 1973.