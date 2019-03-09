شكرا لقرائتكم خبر عن من دولاب الذكريات.. دنيا سمير غانم بفستان أبيض وسط العائلة فى طفولتها ..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الفنانة دنيا سمير غانم، جمهورها بصورة لها من دولاب الذكريات أثناء فترة طفولتها وسط عائلتها، وذلك عبر حسابها الشخصى.

دنيا سمير غانم وعائلتها اثناء الطفولة وظهرت دنيا وشقيقتها إيمى، مرتديان فستان أبيض متشابه، وسط والدها الفنان سمير غانم الذى ارتدى بدلة سوداء ووالدتها الفنانة دلال عبد العزيز التى ارتدت فستان أسود اللون، وحصدت الصورة التى نشرتها دنيا لعائلتها على عشرات الآلاف من الإعجابات فى دقائق قليلة، وعشرات التعليقات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر من دولاب الذكريات.. دنيا سمير غانم بفستان أبيض وسط العائلة فى طفولتها ..صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.