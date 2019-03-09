شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. بعد "وصفولى عيونك" رامى عياش يطرح أغنية "حابب" على "يوتيوب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح المطرب اللبنانى رامى عياش، أغنية جديدة، تحمل اسم "حابب" على موقع الفيديوهات الشهير"يوتيوب"، وهى إحدى أغنيات ألبومه الجديد "قصة حب" الذى يشمل 10 أغانى مختلفة بها العديد من المفاجآت ما بين اللهجة المصرية واللبنانية ويتم طرحه قريبًا.

أغنية "حابب" من كلمات وألحان سليم عساف وتوزيع عمرصباغ ومن المتوقع أن تحقق الأغنية ردود أفعال إيجابية لدى الجمهور والوسط الفنى، نظرًا لتألق رامى القوى فى أدائها، إلى جانب اختيار كلماتها وأسلوب لحنها وتوزيعها، وفكرتها.

رامى طرح مؤخرًا فيديو كليب أغنية "قصة حب" من كلمات محمد رفاعى، ألحان وتوزيع جان مارى رياشى، إخراج فادى حداد، وتم تصويرها فى العاصمة اللبنانية بيروت وحققت نسب مشاهدة عالية حتى الآن كما طرح أغنية "وصفولى عيونك" من كلمات نبيل أفيونى وألحان نور الملاح وتوزيع جان مارى رياشى.