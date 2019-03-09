شكرا لقرائتكم خبر عن فى يوم الشهيد.. محمود البزاوى يطالب متابعيه بقراءة الفاتحة على روح ابن أخيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلب الفنان محمود البزاوى، من متابعيه على السوشيال ميديا، قراءة الفاتحة على روح شهيد سيناء "هشام مصطفى البزاوى"، وهو نجل شقيقه، قائلا: "ألف رحمة ونور عليك يا بطل وعلى كل ولادنا الأبطال".

وقال البزاوى، عبر تويتر، "فى ذكرى يوم الشهيد أتمنى من كل الناس تترحم وتقرأ الفاتحة على روح شهيد سيناء ابن أخويا الشهيد البطل هشام مصطفى البزاوى.. اللى ربنا كرمه بالشهادة وكرمنا كعيلة بالفخر والعزة.. ألف رحمة ونور عليك يا بطل وعلى كل ولادنا الأبطال".



محمود البزاوى ونجل شقيقه

وتحتفل مصر اليوم السبت الموافق 9 مارس باليوبيل الذهبى ليوم الشهيد، وهو اليوم الذى يخلد شهداء مصر الذين ضحوا بأرواحهم فى سبيل الوطن، ويأتى الاحتفال بيوم الشهيد تزامنًا مع إحياء ذكرى الشهيد الفريق عبد المنعم رياض، رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق.