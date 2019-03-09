شكرا لقرائتكم خبر عن فيكتوريا بيكهام تحتفل باليوم العالمى للمرأة مع والدتها.. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت النجمة العالمية فيكتوريا بيكهام بيوم المرأة العالمى بطريقة عائلية حيث كانت تقف مع والدتها جاكى آدامز وساندرا بيكهام والدة زوجها لاعب كرة القدم الشهير ديفيد بيكهام. نشرت فيكتوريا ذات الـ44 عاما الصورة على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى الشهير "إنستجرام" وقد حصدت الصورة أكثر من 154 ألف likes خلال 23 ساعة فقط، وعلقت على الصورة مؤكدة أن جاكى وساندرا حقا مصدر مهم للإلهام، وكانت الصورة التى التقطتها فيكتوريا بيكهام مع والدتها فى لندن بإنجلترا.

فيكتوريا بيكهام تتوسط والدتها ووالدة ديفيد

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