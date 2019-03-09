شكرا لقرائتكم خبر عن مفيدة شيحة بالحجاب من المسجد النبوى: أحلى مكان فى العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الإعلامية مفيدة شيحة، جمهورها اليوم بصورة لها من أمام المسجد النبوى أثناء رحلتها لأداء مناسك العمرة فى السعودية.



مفيدة شيحة

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ظهرت مفيدة شيحة، فى الصورة التى نشرتها وهى ترتدى جلباب طويل والحجاب من أمام أحد أبواب المسجد النبوى، وكتبت "صباح الخير من أحلى مكان فى الدنيا".



مفيدة شيحة

وسرعان ما لقيت الصور التى نشرتها شيحة إعجاب جمهورها وحصدت آلاف الإعجابات وعشرات التعليقات التى تطالبها بالدعاء لهم، وكتبت إحدى متابعيها "ماشاء الله قمرايه ربنا يتقبل ويكتبهالك ويكتبهالى مرات عديدة"، وعلقت أخرى "عمرة مقبولة إن شاء الله وزي القمر بالحجاب برضه"، وكتبت أخرى "ربنا يتقبل يا رب. المسجد النبوى فى القلب والتعلق لا ينتهى".