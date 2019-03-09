تعرف على التفاصيل الكاملة لألبوم "بلاك تيما" الجديد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل حاليا فريق "بلاك تيما"، وأعضاءه أمير صلاح الدين وأحمد بحر ومحمد عبده ، تسجيل أغاني ميني ألبوم جديد، داخل أحد إستديوهات الصوت بالقاهرة. وقال الموزع الموسيقى هانى ربيع لـ"الخليج 365" إن الألبوم يضم 5 أغنيات، وكلماتها كلها باللغة النوبية وألحان فلكور. وأضاف هانى ربيع :"الألبوم بالكامل من توزيعى.. استغرقت عملية وضع الموسيقى للألبوم مدة طويلة" ، مشيرًا إلى أنه حتى الآن لم يحدد موعدًا نهائيًا لطرحه، متوقعًا أن يكون قريبا جدا. يذكر أن آخر أعمال "بلاك تيما"، أغنيه "مفاتيح"، التي تضمنتها أحداث فيلم "سمكه وصنارة".

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