ريهام حجاج تنشر صورة جديدة تجمعها بزوجها وتغلق التعليقات

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365: شاركت الفنانة ريهام حجاج، متابعي حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، بصورة جديدة تجمعها بزوجها رجل الأعمال محمد حلاوة. ريهام قامت بغلق التعليقات واكتفت في تعليقها على الصورة بوضع "3 قلوب". جدير بالذكر أن ريهام حجاج يُعرض لها حاليًا مسلسل "كارمن" على قناة CBC، تأليف سامح مجدي، إخراج حسين شوكت، ويشارك في بطولته ولاء الشريف، محمد مهران، محمد مرزبان، عمر الشناوي، شيرين، ياسر علي ماهر، أحمد حلاوة، عزء بهاء وليلى عز العرب.

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