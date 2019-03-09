بالفيديو- حورية فرغلي ووفاء عامر تطلقان "الزغاريد" احتفالًا بـ"براءة ريا وسكينة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

شاركت الفنانة حورية فرغلي، متابعي حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، بصورة وفيديو من كواليس تصوير فيلمها الجديد "براءة ريا وسكينة"، في مدينة الإنتاج الإعلامي.

وظهرت حورية في الفيديو وهي تشارك وفاء إطلاق "الزغاريد"، وكتبت في تعليقها عليه "أجمل زغرودة من ريا وسكينة، لولولولولي، ايه الناس الجميلة دي.. وقلوبهم بيضا".

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وفي تعليقها على صورة ضمت فريق العمل "صباح النور، أحلى فريق عمل فيلم (براءة ريا وسكينة)، ومبسوووطة جدًا مع أحلى وفاء عامر الجدعة، خفة دم شريف باهر ومحسن منصور وأحمد عبدالله محمود، ربنا يديم المحبة بنا كلنا ونعمل فيلم حلو.. مرسيه لأحلى فريق إنتاج على الجو الحلو اللي عملتوه ف أول يوم تصوير".

يتناول الفيلم قضية "ريا وسكينة" من خلال شاب وفتاة يعملان فى الصحافة، ويقومان بالبحث عن المستندات الأصلية لقضية ريا وسكينة حتى يتوصلان لشخص في الإسكندرية عاش في هذه الفترة، وقابل ريا وسكينة، ويسرد لهما القصة كاملة.

‎"براءة ريا وسكينة" قصة وسيناريو وحوار أحمد عاشور، وإخراج عبدالقادر الأطرش، مدير تصوير تامر زين، وإنتاج حلمي شهاب والمنتج الفني محمود عادل، ويشارك في الفيلم منة فضالي، محسن منصور، لطفي لبيب، ياسر علي ماهر وأشرف مصيلحي.