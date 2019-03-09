كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد سامي يطمئن جمهوره على حالته الصحية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طمأن المخرج محمد سامي جمهوره على حالته الصحية بعد الوعكة الصحية التي تعرض لها.

وكتب "سامي" عبر صفحته في "الفيسبوك" "شكرا لكل أصحابي اللي كلموني أو عملوا كومنتس، بجد آسف إني ماردتش أنا الحمد لله كويس جدا والموضوع عدا، شكرا تاني لكل واحد أهتم".

من ناحية أخرى، يخوض لمخرج محمد سامي سباق الدراما الرمضاني القادم من خلال مسلسل ولد غلابة ويشارك في بطولته أحمد السقا وهبة مجدي ومي عمر .