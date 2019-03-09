شاهدوا محمد رمضان يكشف عن مفاجأة جديدة لجمهوره

كتب امير فتحي في السبت 9 مارس 2019 02:44 مساءً -
محمد رمضان
يستَعِدّ الفنّان محمد رمضان لطرح أغنية جديدة خلال الفترة المقبلة تحمل عنوان «قمر».
ونشر رمضان مقطع فيديو خلال تصوير الكليب عبر حسابه على انستقرام، وعلّق قائلاً: «سيادة الجمهور الغالي الأسبوع القادم مليء بالمفاجآت».
على الجانب الآخر، بدأ محمد رمضان تصوير مسلسله الجديد «زلزال» المُقرّر عرضه في السباق الرمضاني المقبل.
ويشارك في بطولة المسلسل كل من حلا شيحة، ونسرين أمين، ومن تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر، وإنتاج شركة «سينرجي » لمالكها تامر مرسي.
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