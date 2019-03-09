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كتب امير فتحي في السبت 9 مارس 2019 02:44 مساءً -
نيشان
في خطوة إيجابية أعلن الإعلامي نيشان عن إلغاء خاصية الحظر عبر حسابه على تويتر وإعطاء فرصة للجميع لكي يعبروا عن آرايهم بكل حرية.
وكشف نيشان في تغريدته أنه رفع الحظر عن 4017 حساب فقال:” قبل 9 سنوات، انضممتُ الى عالم تويتر. عملت بلوك (حظر) ل 4017 حساب بسبب الإساءة والبذاءة والإسفاف في التعبير”.
وأضاف:”اليوم رفعت الحظر عنهم جميعًا.. لا بلوك بعد اليوم..الحريّة في التعبير لا تقتل.. الحرية شمس الدّين والدنيا.. عَبِّر كيفما شئت”.
وعلقت الفنانة كندة علوش على هذه الخطوة الجديدة قائلة:” قرار شجاع وجرئ..بتمني يكون عندي قوتك واعمل متلك”.
كانت هذه تفاصيل خبر نيشان يقرر إلغاء خاصية الـ “بلوك” عبر تويتر.. وكندة علوش تعلق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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