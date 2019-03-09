المطربة الهندية سونا موهاباترا تسخر من سلمان خان

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

طلبت المغنية الهندية سونا موهاباترا من مسئولي موقع التغريدات القصيرة الشهير “تويتر” تغيير خوارزميتها، قائلة إنها لا ترغب في رؤية تغريدات سلمان خان في “التايم لاين” خاصتها.

موهاباترا أكدت في رسالتها أنها لا تتبع سلمان خان، ولا ترغب في رؤية “تغريداته المعلنة”، وكتبت، “عزيزي @ twitter أنا لا أتبع هذا الشخص وأطالبك بتغيير خوارزميتك لكي لا تضع تغريداته المعلنة في التايم لاين خاصتي”.

هذه ليست المرة الأولى التي تنتقد فيها سونا سلمان، أحد أكبر الممثلين وأكثرهم نجاحًا في صناعة السينما الهندية وتسخر منه.

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المغنية المثيرة للجدل ظهرت في طليعة حركة #MeToo الهندية العام الماضي، عندما أدلت بتصريحات ضد كيلاش خير Kailash Kher وانو مالك Anu Malik، متهمة ايهما بسوء السلوك الجنسي، كما وجهت انتقادات حادة للمغني سونو نيجام.

يذكر أن رسالة شاركها سلمان خان مع صورة له وكاترينا كايف الخميس 7 مارس، أعلن فيها عن انتهاء تصوير فيلمهما الجديد Bharat “بهارات”، وحسب خوارزمية تويتر، ظهرت تغريدة خان ‘المعلن عنها’ على التايم لاين للمغنية سونا، مما أثار حفيظتها.

في الوقت نفسه، يستعد سلمان لإنتاج أحدث أفلامه، وهو فيلم رومانسي، يظهر خلاله نجمين صاعدين هما برانوتان بيهل وزهير إقبال في الفيلم.