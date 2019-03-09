خاص- الاردن على موعد مع ابداع هبة طوجي

علم موقع “الخليج 365” ان النجمة هبة طوجي والمؤلف الموسيقي اسامة الرحباني سيحييان حفلة فنية ضخمة في الاردن وتحديداً يوم الجمعة 5 نيسان/ابريل المقبل في “العقبة”.

وهذه ليست المرة الاولى التي تزور فيها هبة الاردن حيث سبق لها ان احيت حفلة غنائية بعنوان “ليلة صيف رحبانية” في منطقة البحر الميت في عام 2016 مع كل من النجوم غسان صليبا، رونزا، سيمون عبيد.

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إلا ان هذه الحفلة تقف نجمة “طريق” وجهاً لوجه مع الجمهور الاردني لتقدم باقة من أجمل أغنياتها القديمة والجديدة.

من جهة اخرى، تستمر هبة في إبهار الجمهور بأدائها الرائع وصوتها الذي يصدح في أهم المعالم الثقافية في العالم من خلال دور “ازميرالدا” في مسرحيةNotre Dame de Paris، خاصة بعدما علم موقعنا ان هبة ستتوجه مرة ثانية الى تايوان لتقديم 12 عرضاً من المسرحية في حزيران/يونيو المقبل.

نذكر ان آخر حفلة احيتها هبة طوجي مع اسامة الرحباني كانت بمناسبة عيد الحب، في التجمع الخامس ضمن “كايرو فستيفال سيتي” في القاهرة حيث نفذت البطاقات قبل موعد الحفل الذي تكلل بالنجاح الكبير.