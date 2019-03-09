وفاة ملكة جمال الكون بحادث مأساوي

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Mar 09, 2019
توفيت الفائزة بلقب ملكة جمال الكون للمراهقات “لوتي فان دير زي”، عن عمر 20 عاماً، وذلك بعد أسبوعين من دخولها في غيبوبة عقب إصابتها بنوبة قلبية أثناء ممارسة رياضة التزلج.
وكانت ملكة جمال الكون للمراهقات في رحلة عائلية إلى النمسا لأجل الاحتفال بعيد ميلادها حيث تعرضت لهذا الحادث الأليم نقلت على أثره إلى المستشفى وتوفيت قبل يوم واحد من عيدها.
ونشرت عائلة الراحلة صورة لها وهي ترتدي ثياباً حمراء خاصة بالتزلج معلنة الخبر الحزين.
وتم تتويج الراحلة بلقب ملكة جمال المراهقات في هولندا سنة 2016، ثم حصدت لقب ملكة جمال الكون للمراهقات.
وكانت الراحلة قد بدأت تخطو خطواتها في عالم عرض الازياء.
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