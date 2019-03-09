"حب وزواج وخيانة".. فريال يوسف تكشف أسرار حياتها لأول مرة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قالت الفنانة التونسية فريال يوسف، إن أول زواج في حياتها لم تكتمل، بسبب ظُلمها لنفسها، لافتًة إلى أن مشادة وقعت بينها وبين والدتها لأنها ترفض من يتقدمون لها، وهو ما جعلها توافق على أول شخص يتقدم لها بعد هذا الخلاف بشهر واحد.

وتحدثت فريال عن حياتها العاطفية والخاصة لأول مرة خلال لقاء تلفزيوني، موضحة أن عقد قرانها تم، ولكنها لم تتزوج، حيث انفصلت عنه بعد ثلاثة أشهر، مضيفة أنه كان يريد انتقالها من منزل أهلها إلى منزله دون حفل زفاف.

وتابعت: "لأنني لم أعرف شيئًا عنه بدأت في جمع المعلومات، فقد كان هناك أشياء خفية، وأنا لست امرأة غبية، رغم أنني كنت أتخطى بعض الأشياء، كي تسير الأمور"، متابعًة: "وقتها طلبت معلومات عنه، واتضح أنه كاذب، ومريض نفسي، فقررت الانفصال".

وعن كواليس هذا الزواج قالت: "كنت أبحث عن شخص بيني وبينه كيمياء وتفاهم وصداقة، وحب وروابط قوية، ولو كان جيدًا لكان هناك استكمال للحياة معه، لأنني من عائلة أصيلة، ولكني استخدمت العقل لأن غالبية أصدقائي لم يتزوجوا عن حب".

وأكدت: "الاتفاق كان على خطوبة، ولكن هذا الشخص الذي ادعى أنه رجل أعمال مصري، طلب مني قبل الخطوبة بيومين أن يكون عقد قران لأن أهله جاؤوا إلى تونس فبالتالي لم أرفض له هذا الطلب".

وأشارت إلى أن والدها وشقيقها، طلبا منها التأني وأن الأمر بيدها لو أرادت ألا يكون عقد قران، فهي وشأنها، إلا أنها كانت قد دعت المقربين والأصدقاء على أنه "كتب كتاب".

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وأكملت الفنانة: "كان هناك عدة مؤشرات، لعدم زواجي منه، ففي يوم عقد القران، المأذون حصلت له حادثة على الطريق، كما وقع حريق في غرفة تجهيزي للفرح".

واستطردت: "كنت متفقة ألا يكون هناك مؤخر لأنني لست للمقايضة والتسعير، وكان هناك اتفاق من والدي بأنه لا يريد أي مؤخر، ولكن القانون وقتها أكد أنه لابد من مؤخر، فدفع لي مؤخر دولار واحد، وهو ما يعادل خمسة جنيهات مصرية في 2011، وبعدها أحسْ وتدارك الموقف وطرح رقمًا آخر لا أتذكره".

وأعلنت أنها وقعت في قصة حب، بعد 4 أشهر من طلاقها، مضيفًة: "أحببت شخصا آخر وحضرت نفسي للزفاف، وهذا الشخص، كان متزوجًا واعترف لي ولكنه طلقّ زوجته برغبته، إلا أنني ألغيت الفرح قبل إتمام الزواج بثلاثة أشهر"، وعن السبب قالت: "خانني مرة واحدة".

وأكدت الفنانة التونسية، أن هذه العلاقة الحقيقية انتهت في 2015، وكان هناك محاولات "يتيمة"، من نفس الشخص لكنها لم تفلح على حد وصفها.

وعن مكانة الرجل في حياتها خلال الفترة الحالية، كشفت الفنانة التونسية عن أنه ليس له أي مكان، مشيرًة إلى أنها تستكمل في العلاقات الجدية، وليست من أنواع السيدات، اللاتي يتعرفن على رجال كل فترة.