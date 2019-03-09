غدير الفهد تطالب بإثبات نسب ابنتها وزوجها رافض!.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - طالبت الفنانة الكويتية غدير الفهد بإصدار أوراق مدنية لإثباب نسب ابنتها لوالدها الذي يرفض الاعتراف بها، وذلك عبر فيديو نشرته على صفحتها "إنستغرام".

وقالت غدير: "ابنتي عمرها عشرة شهور حاليا وابنتي ما لها حق لا في الجواز الفلندي ولا في الكويتي والسبب ان ابوها مو راضي يطلعلها اوراق ولا راض يعترف فيها".

وأضافت: " قلت لزوجي طلع اوراق للبنت وانا متنازلة عن كل شيء نفقة، سائق، خدامة".

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كما نشرت غدير صورة لابنتها عبر حسابها على إنستغرام وعلقت عليها: "ابي صوتي يوصل .. ابي حق البنت ابي اوراق لها داخل الكويت علشان اقدر امشي في امورها .. الحين وين ماروح يقولون وين الاب لانه بفنلندا الحضانة عندي وعنده كقانون لانه مازلنا متزوجين ".

كما نشرت غدير عقود الزواج والأوراق الثبوتية، مؤكدة في الوقت نفسه أن مشاهير السوشال ميديا غير سعيدين، ولا يغركم ابتسامتهم ابدًا.