ملكة جمال الكون للمراهقات تفارق الحياة بشكل مأساوي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - فارقت عارضة الأزياء الهولندية، لوتي فان دير زي، المتوجة بلقب ملكة جمال الكون للمراهقات، الحياة بشكل صادم، بعد أيام قليلة من الاحتفال مع عائلتها بعيد ميلادها.

ورحلت الحسناء الهولندية "دير زي"، بعد رحلة عائلية إلى النمسا احتفلت فيها هناك بعيد ميلادها، فأصيبت خلالها بنوبة قلبية قوية خلال ممارسة رياضة التزلج، حيث تم نقلها إلى المستشفى، وبقيت لمدة أسبوعين في حالة غيبوبة.

وكشفت عائلة عارضة الأزياء عن وفاة ابنتهم على مواقع التواصل الاجتماعي وكتبت: "لقد رحلت جوهرتنا عن الحياة مساء الأربعاء 6 مارس عند الساعة العاشرة و47 دقيقة".

وأضافت العائلة عبر إنستغرام: "إنه لمن الأمور التي لا تخطر على بال أن ابنتنا الحبيبة لم تعد اليوم بيننا. قلوبنا منكسرة حقا من جراء ما حصل".

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وقررت العائلة إزالة الأجهزة التي تُبقي العارضة على قيد الحياة في مستشفى بمدينة ميونخ الألمانية، نتيجة إصابة أعضاء الراحلة بفشل كبير، وتوقف دماغها عن العمل، ولم يعد يقوم بأي نشاط.

وكانت الراحلة التي لم تبلغ الـ 20 عامًا من عمرها قد توجت بلقب ملكة جمال المراهقات في هولندا سنة 2016، وفي عام 2017 نالت لقب ملكة جمال الكون للمراهقات، ثم انطلقت نشاطاتها في عروض الأزياء.