حسين الجسمي يختتم "الميدان 2019" بـ "خمسين عام" 

اسماء السيد - "الخليج 365" من بيروت: إختتم الفنان الإماراتي حسين الجسمي حفل برنامج "الميدان" وبطولة فزاع لليولة، وقدم خلال مشاركته أغنية جديدة أعدت خصيصاً لمشاركته في البرنامج، حملت عنوان "خمسين عام" من كلمات عبدالله حمدان بن دلموك، والحان الفنان فايز السعيد، مؤكداً تطلعاته وإهتمامه من خلال مشاركته السنوية دعمه الدائم للموروث الفني الشعبي، وتعزيزه بين الأجيال الجديدة والمقبلة، ومساهماً في إحياء هذا التراث الذي يحمل معاني نبيلة في المنافسة والتحدي والقوة.

وشهدت مشاركة الجسمي بالحلقة الختامية لبرنامج "الميدان" تتويج الفائز في بطولة فزاع لليولة، وبدعوة من مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، ومشاركة الفنانة نوال الكويتية والفنان عيضة المنهالي.

أغنية منفردة جديدة بعنوان "الغزال"

هذا وكان الجسمي قد أطلق أغنية منفردة جديدة حملت عنوان "الغزال" عبر قناته الرسمية في موقع YouTube برؤيته الموسيقية والحانه وغنائه، مجدداً من خلالها تعاونه مع أشعار الدكتور مانع بن سعيد العتيبه، والتوزيع الموسيقي والمكساج والماستر مع حسام كامل، والذي يقول في مطلعها:

الغزال الي نهب قلبي يا ليت

رد قلبي في محله يوم راح

قمت أصوغ الشعر لجله بيت بيت

و لا استرحت من الغرام و لا استراح.