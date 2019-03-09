نجوم تغلَّبوا على المرض مع الأعمال الدرامية وبين الجماهير

شهد عالم الفن عدد من النجوم الذين تغلَّبوا على مرضهم بالعمل؛ فنسوا أمراضهم ونسوا آلامهم بداخله، فضربوا مثالًا إلى حبهم للعمل، وكان آخر هذه النجوم هو الفنان الفيشاوي الذي يعاني من مرض السرطان، ويعمل في مسرحية الملك لير مع الفنان يحيى الفخراني، حيث سبقه مجموعة كبيرة من النجوم مرضوا بهذا المرض اللعين وهربوا من آلامهم في أعمالٍ فنية ناجحة، ونلقي الضوء في هذا التقرير على بعضهم.

نور الشريف مع "خلف الله"

وكان الفنان نور الشريف يعاني من مرض السرطان، ولم يكن أحد من جمهوره على عِلم بهذا المرض، وقام بتصوير مسلسل "خلف الله" عام 2013، ونجح العمل نجاحًا كبيرًا، ولم يكتفي نور بهذا العمل بل قدم فيلم "بتوقيت القاهرة" مع ميرفت أمين، وسمير صبري، وهو في قمة مرضه.

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زكي في محطته الأخيرة

وحدث الأمر ذاته مع الفنان أحمد زكي، عندما علم بإصابته بمرض السرطان ولم يخاف من المرض بل استقبله بشجاعة وقام بتصوير فيلم "حليم" مع المخرج شريف عرفه وهو الفيلم الذي جسد فيه دور العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ.

"المال والبنون"

وتكرر الأمر أيضًا مع الفنان الكبير عبد الله غيث، الذي قدَّم مجموعة من الأعمال، وكان مُتعب الجسد ولم يكن يعلم بسبب حبِّه للفن أنه مصاب بالسرطان منذ سنوات؛ فقدَّم مجموعة من الأعمال الدرامية المميزة منها مسلسل "ذئاب الجبل"، و"المال والبنون" و"الثعلب".

ميرنا وعلاء مع أمراض نادرة

ولم يختلف الأمر مع النجوم الشباب، فكان الفنان علاء ولي الدين يُعاني من مرض السكر، وكان دائما يرسم الابتسامة على الوجوه وقدَّم أعمالًا في المسرح، والسينما، والتليفزيون، وكان دائما مؤمنًا بالله وتحدى مرضه سنوات كثيرة.

وأيضًا الفنانة ميرنا المهندس، التي عانت لسنوات من مرض نادر بالمعدة يُصاب به شخص من بين 5 مليون شخص، كانت تقف على قدمين ثابتتين وقدمت أعمالا في السينما والتليفزيون بشكل مكثف حتى نسيت في يوم أنها مريضة، وكان المرض هو "أرنست فوكوليتز" كما أعلنت عنه في حوار سابق قبل رحيلها.

العندليب بين الصمود والمرض

وضرب الفنان عبد الحليم حافظ مثالًا للصمود أمام المرض، فكان دائمًا يُغنِّي ويُسعد مُستمعيه وهو يعاني من نزيف مستمر بالمعدة.

وأخيرًا نشير إلى أن الذي يختلف بين كل هؤلاء النجوم، وبين الفنان فاروق الفيشاوي هو أنه اكتشف المرض في بدايته، وعلاجه يسير بشكل منتظم ويتمتع بروح معنوية عالية، كتب الله له الشفاء الكامل في القريب العاجل.

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