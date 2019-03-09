زوج نيكول كيدمان يصفها بـ "المهووسة بالسرير" في حديثه عن زواجهما

وصف الموسيقار كيث أوربان "51" زوجته النجمة نيكول كيدمان بأنها "مهووسة في السرير" في حديثه عن زواجهما في مقابلة صحافية له،موضحًا أن زوجته هي موضوع أغنية Gemini الجديد، تعبيرًا عن حبه لزوجته والذي استمر 13 عاما، وجاء في كلمات الأغنية " إنها مهووسة في السرير لكن عقلها في رأسها".

وأوضح أوربان أن الاغنية كانت استجابة لطلب زميلته الكاتبه جوليا مايكلز التي طلبت منهم وصف نجمة "Big Little Lies".

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ويقول أوربان "الأغنية مرحة، حيث طلبت مني الكاتبة المشاركة جوليا مايكلز أن أصف نيكول حتى خرجت الأغنية بهذا الشكل، إنها تنتمي إلى برج الجوزاء لكنها ليست متناقضة".

وجاءت الكلمات في ألبومه Grafitti، "إنها مهووسة في السرير، لكن العقل في رأسها، أعلم أن الجميع يعرف، أنها كلاهما"، وتزوج الشريكان في سيدني بأستراليا في يونيو 2006، ولديهما ابنتان: روز (10 سنوات) ومارغريت (8 سنوات)، وكانت نيكول متزوجة من توم كروز منذ 1990 حتى 2001.

وتحدثت النجمة عن تفضيلاتها الجنسية في مقابلة لها مع مجلة "GQ" عام 2009، موضحة أنها تحب تجربة أشياء جنسية مثيرة وغريبة، مضيفة "تدور حياتي حول استكشاف أنواع الحب، لقد جربت أشياء جنسية غريبة ومثيرة، لقد استكشفت الجانب الدنيوي للزواج لكني ما زلت في الرحلة".

ومدحت نيكول بحب زوجها كيث الشهر الماضي عبر اسنتغرام بمناسبة عيد الحب، ولدى نيكول أبناء من زوجها السابق توم هما غيزابيلا (26 عاما) وكونور (24 عاما)، ونشرت نيكول صورة لها مع زوجها كيث هذا العام في Golden Globes مع أحد اقتباساتها من فيلمها "مولان روج" 2001، وكان الاقتباس "أعظم شئ تتعلمه هو أن تُحب وأن تُحَب في المقابل".

وأعربت نيكول التي تزوجت من كيث في عام 2006 عن رغبتها في إنجاب الأطفال من النجم الغنائي، قائلة " أتسائل عما إن كنا التقينا عندما كنا في عمر الخامسة والعشرين، ربما كنا أنجبنا 10 من الأبناء، لكن كيث يقول أوقف العقل الراغب، ومن الأفضل أن تكون محبوبنا تماما ومقتنعا بما لديك".

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