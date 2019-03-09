شكرا لقرائتكم خبر عن الاثنين.. تكريم وزير الثقافة وأسرة العرض المسرحى "الطوق والأسورة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقيم المركز القومى للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان القدير ياسر صادق احتفالية كبرى لتكريم وزير الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، ورئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى خالد جلال، ورئيس البيت الفنى للمسرح الفنان القدير إسماعيل مختا،ر ومدير عام مسرح الطليعة الفنان شادى سرور لدعمهم ورعايتهم العرض المسرحى "الطوق والأسورة" الحائز على الجائزة الأولى لمهرجان المسرح العربى جائزة الشيخ سلطان بن محمد القاسمى لعام 2018، وذلك فى السابعة مساء الاثنين المقبل، مع إهداء درع التفوق لأسرة العرض المسرحى، وتقديم شهادات تقدير لجميع المشاركين بعرض"الطوق والأسورة".

يتضمن برنامج الحفل معرض صور للقيادات التى قدمت الدعم بكل أشكاله للعرض المسرحى "الطوق والأسورة" لحصد الجائزة لأول مرة ولقطات من العرض المسرحى مع عرض فيلم تسجيلى من إنتاج المركز القومى للمسرح يستعرض رواية الراحل يحيى الطاهر عبد الله والسيرة الذاتية للقائمين على "الطوق والأسورة" يعقبه فقرة موسيقية (دويتو فلوت وهارب) رانيا عمر وسامية سليمان بمصاحبة الفرقة الموسيقية وعزف مجموعة من كلاسيكيات الموسيقى العربية: "نسم علينا الهوى، أديش كان فى ناس، سهر الليالى لفيروز، "موسيقى عزيزة" لعبد الوهاب، أهواك لعبد الحليم،"عم أحمد" لعمر خيرت.

ويختتم الحفل بإهداء السادة الحضور كتيب يتناول العمل المسرحى وكل القائمين عليه.