شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الفنان الأردنى سعد الدين عطية بعد وعكة صحية عن عمر ناهز 60 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفى الفنان الأردنى القدير سعد الدين عطية، صباح اليوم، السبت بعد وعكة صحية ألمت به، عن عمر ناهز 60 عاما.

ويعتبر الفنان الراحل، واحدا من مؤسسى الحركة المسرحية فى لأردن وعضو نقابة الفنانين الأردنيين، وشارك فى العديد من الأعمال الفنية الدرامية والمسرحية، لعل أشهرها نور من السماء، زواد ولد عواد، لكل مجتهد نصيب، على أبواب يثرب، الورطة، يا هملالى وغيرها الكثير.

من جانبه أعرب حسين الخطيب، نقيب الفنانين الأردنيين، عن حزن الشديد لرحيل الفنان المخضرم، مؤكدا أن واحدا ممن أثروا الدراما الأردنیة وكان حلقة وصل بین كافة الفنانین، مؤكدا أن الجنازة ستشيع بعد صلاة العصر اليوم.

كما حرص عدد من الفنانين فى الوطن العربى على تقديم التعازى فى الفنان الراحل، منهم المطربة ديانا كرازون، التى قالت: "رحمك الله وأسكنك فسيح جناته".