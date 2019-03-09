شكرا لقرائتكم خبر عن راغب علامة يحتفى بطبيعة بلاد الأرز الساحرة: "لبنان يا قطعة سماء" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

"بحبك يا لبنان يا وطنى بحبك، بشمالك بجنوبك بسهلك بحبك" هكذا تغنت السيدة فيروز جارة القمر، للتعبير عن حبها وامتنانها لبلدها لبنان الأخضر، البلد الصغير لكن المميز.

وتتميز دولة لبنان بطبيعتها الخلابة، وانتشار المناظر الطبيعية المختلفة، على امتدادها الجغرافى، إذ أكثر ما يميز بلاد الأرز، الجبال المغطاة بالأشجار وخاصة الأرز، وكأن اللون الخضر يكسوها بطبقة تسر الناظرين لها.



راغب علامة

ارتفاعات جبال لبنان، جعلها تتعرض لسقوط الثلوج، لتشكل لوحة فنية رائعة من الثلوج، تضفى لها ميزة إضافية، فوق جمالها، أما الفنان الكبير راغب علامة، فقد احتفى بالطبيعة اللبنانية الساحرة، ونشر صورة لجبال لبنان، ومغطاة بالثلوج، وقال "لبنان يا قطعة سماء".