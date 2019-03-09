شكرا لقرائتكم خبر عن هؤلاء ضيوف شرف القصة الأولى من مسلسل "من أول نظرة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يظهر النجم بيومى فؤاد فى الحلقات الأولى من مسلسل "من أول نظرة" للنجمة دنيا سمير غانم، المقرر عرضه فى موسم رمضان المقبل، حيث صور عددا من مشاهده التى جمعته مع دنيا فى الديكورات الخاصة بالعمل.





كما يظهر الإعلامى رامى رضوان زوج بطلة العمل فى إحدى حلقات القصة الأولى من المسلسل ومعه هشام جمال والفنان أوس أوس إلى جانب النجم الكبير سمير غانم والفنانة دلال عبد العزيز.









وتجسد الفنانة دنيا سمير غانم شخصية نصابة خلال أحداث الـ10 حلقات الأولى ويشارك معها فى بطولة القصة الأولى الفنان محمد سلام وشيماء سيف والفنان عمرو وهبة، واستقر صناع المسلسل على الاسم النهائى وهو يحمل عنوان "من أول نظرة" للمخرج خالد الحلفاوى.

وتعود دنيا سمير غانم إلى الدراما الرمضانية فى 2019 بعدما غابت العام الماضى، حيث قدمت 3 مسلسلات متتالية من بطولتها بدأتها بـ"لهفة" إخراج معتز التونى عام 2015، و"نيللى وشريهان" إخراج أحمد الجندى عام 2016، و"فى اللالا لاند" عام 2017.