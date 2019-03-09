شاهد كيف احتفلت كيت أبتون باليوم العالمى للمرأة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت النجمة العالمية كيت أبتون بيوم المرأة العالمى على طريقتها الخاصة، فقد نشرت كيت البالغة من العمر 26 عاما صورة جديدة التقطتها بطريقة الـ" selfie" على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى الشهير "إنستجرام" سجلت لحظة إرضاعها لابنتها "Genevieve" ذات الأربعة أشهر. وحققت صورة كيت أبتون على "إنستجرام" أكثر من 261 ألفlikes خلال 13 ساعة فقط، كما حصدت الصورة عددا هائلا من العبارات التى تؤكد أن المرأة دائما قوية فى كل تفاصيل حياتها وأبرزها دور "الأم".

كيت أبتون

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