المخرج طارق رفعت يستكمل تصوير "بركة" لعمرو سعد.. وعرضه فى رمضان المقبل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسندت شركة سينرجى المنتجة لمسلسل "بركة" بطولة النجم عمرو سعد، مهمة إخراج باقى حلقات المسلسل، إلى المخرج طارق رفعت، من أجل عرضه فى رمضان المقبل، حيث صور رفعت الأيام الماضية فى أكثر من ديكور.
ويتبقى ما يقرب من أسبوعين على انتهاء تصوير المسلسل، خاصة أن المسلسل تأجل عرضه من العام الماضى، نظرا لضيق الوقت، خاصة أن المسلسل يتضمن تجيهزات وديكورات تحتاج إلى وقت كبير لتجهيزها، وهو ما دفع صناع المسلسل لتأجيله لهذا العام، من أجل خروجه بشكل يليق بالشركة ونجوم العمل.
مسلسل "بركة" بطولة عمرو سعد، هالة صدقى، إسلام جمال، وكمال أبو رية، وعمر زهران، وهنادى مهنى، ومصطفى درويش، وأحمد جمال سعيد، وفتوح أحمد، وأحمد حلاوة، وإنعام سالوسة، ورامى غيط، والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج طارق رفعت.
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