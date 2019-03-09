بالصور- حورية فرغلي ووفاء عامر تحتفلان بانطلاق تصوير "براءة ريا وسكينة"

محمد اسماعيل - القاهرة - ‎كتبت- منى الموجي:

احتفل فريق عمل فيلم "براءة ريا وسكينة"، بانطلاق تصوير أولى المشاهد التي تجمع الفنانة حورية فرغلي والفنان وفاء عامر، صباح اليوم السبت 9 مارس، في مدينة الإنتاج الإعلامي بحي جاردن سيتي.

وشهدت الاحتفالية حضور: الفنانة حورية فرغلي، الفنانة وفاء عامر، الفنان شريف باهر، الفنان محسن منصور، الفنان أحمد عبدالله محمود، المخرج السوري عبدالقادر الأطرش، المنتج حلمي شهاب، وباقي فريق الفيلم، وتم تصوير أول مشهد بالعمل في مبنى المحكمة، وهو عبارة عن محاكمة ريا وسكينة.

‎ ‎وقام المنتج حلمي شهاب بذبح "عجل" قبل التصوير، وأصرت الفنانة وفاء عامر على التقاط الصور التذكارية على طريقة السيلفي، ليستأنفوا بعد ذلك التصوير.

يتناول الفيلم قضية "ريا وسكينة" من خلال شاب وفتاة يعملان فى الصحافة، ويقومان بالبحث عن المستندات الأصلية لقضية ريا وسكينة حتى يتوصلان لشخص في الإسكندرية عاش في هذه الفترة، وقابل ريا وسكينة، ويسرد لهما القصة كاملة.

‎"براءة ريا وسكينة" قصة وسيناريو وحوار أحمد عاشور، وإخراج عبدالقادر الأطرش، مدير تصوير تامر زين، وإنتاج حلمي شهاب والمنتج الفني محمود عادل، ويشارك في الفيلم منة فضالي، محسن منصور، لطفي لبيب، ياسر علي ماهر وأشرف مصيلحي.