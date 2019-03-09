وفاة الفنان الأردني سعد الدين عطية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

رحل عن عالمنا، صباح اليوم السبت، الفنان الأردني سعد الدين عطية.

ونعى الفنان الأردني زهير النوباني، عبر صفحته الشخصية بموقع "فيسبوك"، الراحل، وكتب: "انتقل إلى الدار الآخرة الفنان الزميل سعد الدين عطية رحمه الله وأسكنه فسيح جنانه وأصدق التعازي لأسرته ومحبيه والأسرة الفنية الأردنية والعربية".

وتابع "ترك أثرًا طيبًا في الحياة وفي قلوب الناس وقلوب زملائه، كان محبًا دمثًا خلوقًا عاشقًا ومخلصًا لمهنته. أنتم السابقون ونحن اللاحقون، وإنا لله وإنا إليه راجعون".

سعد الدين عطية من مؤسسي الحركة المسرحية بالأردن في القطاع الخاص، عضو نقابة الفنانين الأردنيين، وشارك في تأسيس حركة أضواء الفن، من أشهر أعماله: مسلسل "سمر قند"، مسلسل "دقة قلب"، مسلسل "نمر بن عدوان".