حورية فرغلي لـ"الخليج 365": لا نقتل النساء في "براءة ريا وسكينة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

بدأت الفنانة حورية فرغلي، اليوم السبت، تصوير أول مشاهد فيلمها الجديد "براءة ريا وسكينة" للمخرج عبدالقادر الأطرش، مع الفنانة وفاء وعامر في مدينة الإنتاج الإعلامي.

وقالت حورية، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إنها تجسد دور سكينة، بشكل مختلف تمامًا عن الصورة التي ظهرت عليها الشخصية والحكاية كاملة في كل الأعمال التي تناولت قضية "ريا وسكينة".

وتابعت "دور سكينة أعجبني ومختلف عن شخصية شقيقتها ريا كثيرًا، فهي أكثر طيبة وتحب الاهتمام بنفسها"، مؤكدة أن الفيلم يراهما بصورة مغايرة، ويشير إلى أنهما كانتا تقتلان جنود الاحتلال الإنجليزي، وليس كما تناولتهما الأعمال السابقة، وقيل عنهما طوال السنوات الماضية، بأنهما تقتلان النساء للاستيلاء على ذهبهن.

"براءة ريا وسكينة" قصة وسيناريو وحوار أحمد عاشور، وإخراج عبدالقادر الأطرش، مدير تصوير تامر زين، منتج فني محمود عادل، وإنتاج شركة الشهاب للإنتاج الفني للمنتج حلمي شهاب، ويشارك في بطولة العمل كل من منة فضالي ومحسن منصور ولطفي لبيب وياسر علي ماهر وأشرف مصيلحي.