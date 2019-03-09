شاهد: خالد سليم يصدمُ جُمهوره بصُورة في المُستشفى.. وهكذا علّقتْ زوجته!

فاجأ الفنان المصريّ، خالد سليم، جمهوره، بصورة له، وهو على سرير المرض، بعد اختفائه عن الظّهور بالسوشال ميديا، خلال الأيام الماضية.

ونشر سليم، صورة له عبر “إنستغرام”، وهو على سرير المرض في أحد المستشفيات بعد تركيب المحاليل، وعلّق عليها “قدر ولطف.. الحمد لله”. من جانبها، علّقتْ زوجته “خيرية”، وكتبت: “الحمد لله على كل شىء.. سلامتك يا حبيبي ألف سلامة”. والفنان خالد سليم، هو مطرب مصريّ شاب، يجيد الغناء بعدّة لهجات كالخليجيّة، واللّبنانيّة بالإضافة إلى المصرية، وآخر أعماله، مسلسل “أبواب الشك”، على شاشة الحياة، الذي قام ببطولته، إلى جانب لقاء الخميسي، وكوكبة من النّجوم.