بالفيديو: أحمد فهمي يكشفُ عن ردّ فعل صادم عندما شاهد هنا الزاهد لأوّل مرّة

كشف الفنان المصريّ، أحمد فهمي، عن ردّ فعل صادم، عندما شاهد خطيبته، الفنانة الشّابّة هنا الزاهد، لأوّل مرّة، قبل أنْ تتطوّر علاقتهما إلى حبّ، ثمّ ارتباط رسميّ. وقال فهمي، في لقائه مع الإعلامية، إسعاد يونس في برنامج “صاحبة السعادة”، برفقة خطيبته هنا الزاهد: “دخلت شاهدت واحدة لابسة فستان سواريه في كافية فقلت دي أكتر واحدة بيئة في العالم”. وروى الفنان الشّاب و”هنا”، في الحلقة المقرّر إذاعتها مساء الإثنين المقبل، كواليس بداية تعارفهما، وارتباطهما ببعضهما، كما يرويان عدّة مواقف حدثت بينهما، قبل الارتباط وبعده.

وتشارك هنا الزاهد خطيبها، أحمد فهمي، في مسلسل “الواد سيد الشحات”، والمقرّر عرضه في رمضان 2019، وهو تأليف مصطفى صقر، ومحمد عز، وكريم يوسف، وإبراهيم خطاب، وإخراج أحمد الجندي، ومن إنتاج “شركة سينرجي”، ويجمع أحمد فهمي، وهنا الزاهد للمرّة الأولى. ويعتمد المسلسل على الحلقات المنفصلة المتّصلة، ويشارك فيه عدد من النّجوم كضيوف شرف، منهم المطرب والممثّل، أحمد فهمي، ومحمد ثروث، وغيرهما.