يستضيف الإعلامي الدكتور عمرو الليثي، في حلقة خاصة من برنامج "واحد من الناس"، في التاسعة والنصف مساء غدً الأحد، على شاشة النهار، مع السيدةسهير عبدالقادر رئيس مؤسسة "أولادنا لفنون ذوي القدرات الخاصة"، وهي أول مؤسسة متخصصة لفنون ذوي الاحتياجات
ومن المقرر أن تتضمن الحلقة استضافة عدد من الأطفال من ذوى القدرات الخاصة وعرض مواهبهم وقدراتهم المتميزة، كما يتضمن اللقاء الكشف عن تفاصيل الملتقى الدولي السنوي الذي يرعى مواهبهم ويشجع فنونهم المختلفة.
كانت هذه تفاصيل خبر غدًا.. رئيس مؤسسة" أولادنا لفنون ذوي القدرات الخاصة" ضيف عمرو الليثي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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