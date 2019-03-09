غدًا.. رئيس مؤسسة" أولادنا لفنون ذوي القدرات الخاصة" ضيف عمرو الليثي

يستضيف الإعلامي الدكتور عمرو الليثي، في حلقة خاصة من برنامج "واحد من الناس"، في التاسعة والنصف مساء غدً الأحد، على شاشة النهار، مع السيدة

سهير عبدالقادر رئيس مؤسسة "أولادنا لفنون ذوي القدرات الخاصة"، وهي أول مؤسسة متخصصة لفنون ذوي الاحتياجاتالخاصة.

ومن المقرر أن تتضمن الحلقة استضافة عدد من الأطفال من ذوى القدرات الخاصة وعرض مواهبهم وقدراتهم المتميزة، كما يتضمن اللقاء الكشف عن تفاصيل الملتقى الدولي السنوي الذي يرعى مواهبهم ويشجع فنونهم المختلفة.