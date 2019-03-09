شاهد.. صبا مبارك دون مكياج والجمهور: جمال طبيعي

نشرت الفنانة صبا مبارك، صورة جديدة لها بدون مكياج، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".
وعلقت صبا على الصورة قائلة:" لا يوجد مكياج ، وشعر مغسول، ومعدة فارغة، ومع ذلك فإن الأمل القليل في أن
وتفاعل الجمهور مع المنشور معبرين عن إعجابهم بإطلالتها ومتمنين لها دوام النجاح والتفوق في حياتها الفنية والشخصية.
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