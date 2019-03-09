شاهد.. صبا مبارك دون مكياج والجمهور: جمال طبيعي

نشرت الفنانة صبا مبارك، صورة جديدة لها بدون مكياج، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

وعلقت صبا على الصورة قائلة

:" لا يوجد مكياج ، وشعر مغسول، ومعدة فارغة، ومع ذلك فإن الأمل القليل في أنتسير الأمور على ما يرام يتسلل.. حتى إذا أهدرت سنوات من حياتك تعلمت شيئًا.. الله كبير".

وتفاعل الجمهور مع المنشور معبرين عن إعجابهم بإطلالتها ومتمنين لها دوام النجاح والتفوق في حياتها الفنية والشخصية.