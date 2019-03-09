شاهد.. سليمان عيد يستعيد ذكرياته مع علاء ولي الدين

نشر الفنان سليمان عيد، صورة قديمة له تجمعه بالفنان الراحل علاء ولي الدين، وذلك من خلال حسابه الرسمي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وظهر "عيد" خلال الصورة برفقة أطفاله وإلى جانبهم علاء ولي الدين وعلق قائلًا: "الله يرحمك ياعلاء"، وحازت الصورة على إعجاب متابعيه ودعوا للفنان الجميل الراحل



جدير بالذكر أن سليمان عيد يخوض موسم دراما رمضان 2019، من خلال مسلسل "فالنتينو" للفنان عادل إمام، ويشاركهم كل من دلال عبدالعزيز، طارق الإبياري، إلهام عبدالبديع، بدرية طلبة، رانيا محمود ياسين، تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام. أطفاله وإلى جانبهم علاء ولي الدين وعلق قائلًا: "الله يرحمك ياعلاء"، وحازت الصورة على إعجاب متابعيه ودعوا للفنان الجميل الراحلبالرحمة.جدير بالذكر أن سليمان عيد يخوض موسم دراما رمضان 2019، من خلال مسلسل "فالنتينو" للفنان عادل إمام، ويشاركهم كل من دلال عبدالعزيز، طارق الإبياري، إلهام عبدالبديع، بدرية طلبة، رانيا محمود ياسين، تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام.

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